Balade patrimoine à la découverte des chemins antiques Melgven lundi 10 août 2026.

Melgven

Balade patrimoine à la découverte des chemins antiques

Chapelle de la Trinité Melgven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Encadrées par l’association Histoire et Patrimoine au Pays de Rosporden

Partez pour une immersion dans l’histoire de Melgven en suivant des sentiers parcourus par nos ancêtres. Cette balade patrimoniale vous invite à voyager dans le temps, à travers paysages et anecdotes, pour se conclure au cœur de la chapelle de La Trinité, classée Monument historique. Une manière unique de relier nature et patrimoine, et de découvrir les trésors cachés de la commune.

Lieu de RDV Chapelle de La Trinité.

Durée 2h30.

Public dès 7 ans.

Sur réservation. .

Chapelle de la Trinité Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 97 90 11

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English :

L’événement Balade patrimoine à la découverte des chemins antiques Melgven a été mis à jour le 2026-06-05 par OTC CCA