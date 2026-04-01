Loc-Envel

Balade patrimoine à Loc-Envel et en forêt

Rue des Sabotiers Loc-Envel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Au programme Histoire du village, légendes bretonnes, nature… et bien-sûr a vie extraordinaire de Lady Mond ! Notre sortie peut se conclure par un café au Ty Coat à Loc-Envel, ou bien une visite guidée de Belle-Isle-en-Terre & de la chapelle de Locmaria où repose Lady Mond. Inscription obligatoire. .

Rue des Sabotiers Loc-Envel 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71

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English :

L’événement Balade patrimoine à Loc-Envel et en forêt Loc-Envel a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol