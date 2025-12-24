Balade patrimoine artisanal et commercial bourg de Fenioux, Fenioux

Balade patrimoine artisanal et commercial bourg de Fenioux

3 place de la mairie Fenioux Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2026-02-28 15:00:00

Samedi 28 février balade libre , 10h et 15h parcours guidés

Venez découvrir le patrimoine artisanal et commercial du bourg de Fenioux.

Venez partager vos anecdotes.

Accueil, départ, exposition de photos anciennes à la bibliothèque de Fenioux, rendez-vous 4 place de la mairie 79160 Fenioux

Contact 07 71 17 99 13

Gratuit Parcours guidés sur inscription facebook, bibliotheque-fenioux@orange.fr .

3 place de la mairie Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 17 99 13

