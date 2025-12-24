Balade patrimoine artisanal et commercial bourg de Fenioux, Fenioux

Balade patrimoine artisanal et commercial bourg de Fenioux

Balade patrimoine artisanal et commercial bourg de Fenioux, Fenioux samedi 28 février 2026.

Balade patrimoine artisanal et commercial bourg de Fenioux

3 place de la mairie Fenioux Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

Balade patrimoine artisanal et commercial bourg de Fenioux
Samedi 28 février balade libre , 10h et 15h parcours guidés
Venez découvrir le patrimoine artisanal et commercial du bourg de Fenioux.
Venez partager vos anecdotes.
Accueil, départ, exposition de photos anciennes à la bibliothèque de Fenioux, rendez-vous 4 place de la mairie 79160 Fenioux
Contact 07 71 17 99 13
Adresse 3 place de la mairie 79160 Fenioux (adresse postale)
Gratuit Parcours guidés sur inscription facebook, bibliotheque-fenioux@orange.fr   .

3 place de la mairie Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 17 99 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade patrimoine artisanal et commercial bourg de Fenioux

L’événement Balade patrimoine artisanal et commercial bourg de Fenioux Fenioux a été mis à jour le 2025-12-24 par CC Val de Gâtine