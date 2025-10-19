Balade patrimoine autour de Loc-Envel Loc-Envel

Rue des Sabotiers Loc-Envel Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-19 14:30:00

fin : 2025-10-19 16:30:00

2025-10-19

3,5km de marche pour visiter le village, l’église, la forêt et le chemin du château. Au programme, une présentation de la vie du village autrefois, quelques détails artistiques dans l’église Saint-Envel, et bien-sûr le récit romanesque de la vie des nobles à Coat-an-Noz depuis les Princes de Faucigny-Lucinge jusqu’à Lady Mond. .

Rue des Sabotiers Loc-Envel 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71

