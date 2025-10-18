Balade patrimoine BOURGEREL ET LE PORT DU PÔ AU XVIIIème SIECLE Carnac

Balade patrimoine BOURGEREL ET LE PORT DU PÔ AU XVIIIème SIECLE Carnac samedi 18 octobre 2025.

Balade patrimoine BOURGEREL ET LE PORT DU PÔ AU XVIIIème SIECLE

30 Chemin du Ménec Carnac Morbihan

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

Départ de la Salle du Ménec en direction de Bourgerel pour parler des propriétaires fonciers et édificiers.

Puis arrivée au Pô où il sera question des premières maisons, des premiers habitants, de la contrebande du tabac pendant la révolution, de l’expédition de Quiberon et de la légende de « Paotr Penn ar Lô ». Pot sur le port.

Retour à la salle du Ménec.

En cas de pluie, conférence dans l’espace des lucioles, près de la médiathèque.

Contact pour réservation 06 84 79 81 59 .

30 Chemin du Ménec Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 84 79 81 59

