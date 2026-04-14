Balade Patrimoine d’Aniche à Pecquencourt, Coeur d’Ostrevent Tourisme, Pecquencourt

Balade Patrimoine d’Aniche à Pecquencourt Samedi 23 mai, 14h45 Coeur d’Ostrevent Tourisme Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:45:00+02:00 – 2026-05-23T17:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:45:00+02:00 – 2026-05-23T17:45:00+02:00

Le samedi 23 mai, profitez d’une boucle mêlant nature, histoire et gastronomie. Le petit plus ? Pas besoin de votre propre vélo : des vélos à assistance électrique sont mis à votre disposition pour toute la durée de la balade !

Le Programme de votre après-midi :

– 14h45 : Accueil & Prise en main – Rendez-vous à Pecquencourt, Coeur d’Ostrevent Tourisme, pour la remise de votre vélo électrique et le départ de la balade.

– Échappée Verte sans effort (9 km) : Empruntez le célèbre parcours du Galibot. Grâce à l’assistance électrique, profitez du paysage en toute sérénité jusqu’à Aniche.

– Escale à Aniche et Parcours « Médailles du Patrimoine » : Une découverte à pied du centre-ville grâce aux médailles connectées qui vous livreront leurs secrets (Cinéma, Ancienne Poste, Église St Martin, Hôtel de Ville et le Jardin Secret).

– Pause Gourmande : Un moment de réconfort savoureux au coeur de la cité des verriers.

– 17h45 : Fin de la balade et retour vers Pecquencourt.

Infos Pratiques :

– Quand ? Samedi 23 mai, de 14h45 à 17h45.

– Tarif : 25 € par personne (incluant la location du vélo électrique, l’accompagnement et la pause gourmande).

Inscriptions obligatoires : www.coeur-ostrevent-tourisme.fr

Coeur d’Ostrevent Tourisme 34 rue de Chambéry 59146 Pecquencourt Pecquencourt 59146 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.coeur-ostrevent-tourisme.fr »}] [{« link »: « http://www.coeur-ostrevent-tourisme.fr »}]

Et si vous preniez le temps de découvrir les trésors cachés de notre territoire ? Entre le Galibot et les anecdotes d’Aniche, Coeur d’Ostrevent Tourisme vous propose une échappée guidée tout confort.

Coeur d’Ostrevent Tourisme