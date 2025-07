Balade « Patrimoine et Conte » Prévelles

Rdv Place de l’Eglise Prévelles Sarthe

Animation proposée par l’Office de Tourisme du Perche Emeraude avec « Le Manoir aux histoires » et Marie Laure Thébault, en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois.

10.00€/adulte, 5.00€/enfant de 6 à 12 ans, gratuit moins de 6 ans. Forfait Famille 25.00€ (2 adultes et 2 enfants payants). Réservation et Règlement avant la prestation auprès de l’Office de Tourisme. .

Rdv Place de l’Eglise Prévelles 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21

