Balade patrimoine et nature à Altorf Altorf

Balade patrimoine et nature à Altorf

Place Saint Cyriaque Altorf Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-08-20 09:00:00

fin : 2025-08-20 11:30:00

2025-08-20

Suivez le guide, sur les traces du menhir, des croyances et des vestiges populaires comme les pierres armoriées, les niches, les inscriptions et dates des clés d’arc et bas relief.

Êtes-vous prêt à plonger dans l’histoire fascinante et mystérieuse d’Altorf?

Rejoignez-nous pour une expérience inoubliable lors de notre balade commentée sur les traces du menhir, des croyances et des vestiges populaires comme les pierres armoriées, les niches, les inscriptions et dates des clés d’arc et bas relief.

Une Aventure pour Tous Que vous soyez passionné d’histoire, amateur de mystère ou simplement curieux, cette balade commentée est conçue pour tous les âges et tous les niveaux d’intérêt.

Circuit facile pour famille, en poussette, en fauteuil roulant. Ce parcours d’environ 4 km, vous conduira à travers les rues du village et son nouveau quartier résidentiel avant de retrouver les espaces naturels. Sur le chemin du retour d’autres patrimoines et histoires du village à découvrir !

Visite uniquement en français .

Place Saint Cyriaque Altorf 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 infos@ot-molsheim-mutzig.com

English :

Follow the guide in the footsteps of the menhir, beliefs and popular relics such as armorial stones, niches, inscriptions and dates on keystones and bas-reliefs.

German :

Folgen Sie dem Führer auf den Spuren des Menhirs, des Glaubens und der volkstümlichen Überreste wie Wappensteine, Nischen, Inschriften und Daten auf Bogenschlüsseln und Flachreliefs.

Italiano :

Seguite la guida sulle tracce dei menhir, delle credenze e dei resti popolari come pietre armoriali, nicchie, iscrizioni e date su chiavi di volta e bassorilievi.

Espanol :

Siga al guía tras las huellas del menhir, las creencias y los vestigios populares, como las piedras armeras, los nichos, las inscripciones y las fechas en las claves y los bajorrelieves.

