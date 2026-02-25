Balade patrimoine et visite gourmande et familiale de la Ferme de Passay rue de la gare Sillé-le-Philippe

Balade patrimoine et visite gourmande et familiale de la Ferme de Passay

À l’occasion du Printemps des Rillettes, venez découvrir la Ferme de Passay à travers une visite gourmande et ludique où vous pourrez observer les animaux, en apprendre plus sur la vie de la ferme, déguster et acheter leurs produits.

Avant la visite, une balade guidée patrimoniale de 4 kilomètres sera proposée par le Perche Sarthois.

– Rendez-vous à 9h45, parking de la rue de la gare

– Animation gratuite et familiale

– Organisé par le Perche Sarthois en partenariat avec la Ferme de Passay et la commune de Sillé-le-Philippe.

– Réservation possible en ligne ou au 02 43 60 72 77 .

+33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr

