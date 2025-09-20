Balade patrimoine Notre-Dame du Guildo Mairie Annexe Saint-Cast Le Guildo Notre-Dame-du-Guildo

Balade patrimoine Notre-Dame du Guildo Mairie Annexe Saint-Cast Le Guildo Notre-Dame-du-Guildo samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Une jolie balade en plein air en immersion dans les secrets du territoire de Notre-Dame du Guildo. Découvrez ses personnages comme Hippolyte de la Morvonnais, son église et le Château du Val.

Mairie Annexe Saint-Cast Le Guildo Rue Joseph Rouxel 22380 Saint-Cast-le-Guildo Notre-Dame-du-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne

@Mairie de Saint-Cast Le Guildo