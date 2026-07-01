Balade patrimoine Musée Mémoire d’Islande Ploubazlanec

Informations pratiques

Ploubazlanec

Balade patrimoine

Musée Mémoire d’Islande 4 Rue Abbé Le Jeune Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:30:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Rendez-vous à 14 h 30 au Musée pour un départ au plus tard à 15 h en covoiturage vers la chapelle de Perros-Hamon.

La chapelle de Perros-Hamon était un lieu très important pour les femmes de pêcheurs islandais. C’est là qu’elles venaient s’y recueillir et qu’étaient célébrés les péris en mer .

Visite guidée de la chapelle de La Trinité qui s’élève face à la mer, sur les rochers de Pors-Even battus par les vents. Cet édifice n’est pas le premier à avoir pris place à cet endroit. Il est le successeur d’une série de chapelles dont la première fut construite, paraît-il, à la suite d’un vœu émis au XIIe siècle déjà !

Arrêt à la Kroaz Pell surnommée Croix des veuves par Pierre Loti dans son roman Pêcheur d’Islande . .

Musée Mémoire d’Islande 4 Rue Abbé Le Jeune Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 17 78 56

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English :

L’événement Balade patrimoine Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol