Balade patrimoine sur le site des 11 écluses Hédé-Bazouges 17 juillet 2025 07:00

Ille-et-Vilaine

Balade patrimoine sur le site des 11 écluses 12 Lieu-dit La Magdeleine Hédé-Bazouges Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-24

2025-07-17

2025-07-24

Profitez d’une promenade commentée de 2.5 km sur le site verdoyant des 11 écluses et (re)découvrez l’histoire fascinante du canal d’Ille et Rance ! Cette balade retracera la construction de cette voie navigable, son fonctionnement, le quotidien des mariniers ainsi que celui des éclusiers (et éclusières !) qui ont fait vivre ces lieux. .

12 Lieu-dit La Magdeleine

Hédé-Bazouges 35630 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 49 82 33 67

