Balade patrimoine sur les traces de l’agriculture d’autrefois, Place de Saint-Maurice, Saint-Pierre-en-Faucigny

Informations pratiques

Balade patrimoine sur les traces de l’agriculture d’autrefois Samedi 19 septembre, 10h00, 16h00 Place de Saint-Maurice Haute-Savoie

Chaussures adaptées à la marche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Ce parcours nous emmène sur les traces encore visibles de l’architecture rurale traditionnelle, témoin de l’activité agricole d’autrefois. En lien avec l’exposition visible dans la Villa Cohendier.

Place de Saint-Maurice 74800 saint-pierre-en-faucigny Saint-Pierre-en-Faucigny 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « contact@villacohendier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 80 95 98 74 »}]

Ce parcours nous emmène sur les traces encore visibles de l’architecture rurale traditionnelle, témoin de l’activité agricole d’autrefois. En lien avec l’exposition visible dans la Villa Cohendier.

Mairie de Saint-Pierre en Faucigny