Informations pratiques

Juillac-le-Coq

Balade patrimoniale à Juillac-Le-Coq

Eglise Saint Martin Juillac-le-Coq Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Une balade de 4km qui vous conduira à la découverte des richesses patrimoniales de Juillac-le-Coq, dont l’histoire a été marquée par la présence des chanoines.

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Eglise Saint Martin Juillac-le-Coq 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65

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English :

A 4-kilometer walk that will take you on a journey to discover the rich heritage of Juillac-le-Coq, whose history has been shaped by the presence of the canons.

L’événement Balade patrimoniale à Juillac-Le-Coq Juillac-le-Coq a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Cognac