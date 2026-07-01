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AGENDA · Juillac-le-Coq

Balade patrimoniale à Juillac-Le-Coq Juillac-le-Coq

samedi 26 septembre 2026 · Juillac-le-Coq

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Eglise Saint Martin
Ville
16130 Juillac-le-Coq
Département
Charente
Tarif
7 7 7

Juillac-le-Coq

Balade patrimoniale à Juillac-Le-Coq

Eglise Saint Martin Juillac-le-Coq Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Une balade de 4km qui vous conduira à la découverte des richesses patrimoniales de Juillac-le-Coq, dont l’histoire a été marquée par la présence des chanoines.
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Eglise Saint Martin Juillac-le-Coq 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 

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English :

A 4-kilometer walk that will take you on a journey to discover the rich heritage of Juillac-le-Coq, whose history has been shaped by the presence of the canons.

L’événement Balade patrimoniale à Juillac-Le-Coq Juillac-le-Coq a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Cognac