Balade patrimoniale à partir du château de Fongravey, Château de Fongravey, Blanquefort

Informations pratiques

Balade patrimoniale à partir du château de Fongravey Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de Fongravey Gironde

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Partez à la découverte de la commune.

Depuis le château de Fongravey, la visite vous conduira jusqu’au cimetière, où vous découvrirez la plus ancienne tombe ainsi que celles de plusieurs personnalités locales des XIXe et XXe siècles.

Nous évoquerons l’historique des domaines et les familles qui y ont vécu : Montigny, Carpinet, Muratel, l’école du Bourg, …

Château de Fongravey 33 rue de Fongravey, 33290 Blanquefort. Blanquefort 33290 Caychac Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 64 71 39 32 https://portedumedoc.com Rendez-vous devant le perron de la facade Est du chateau de Fongravey.

Découverte de plusieurs lieux emblématiques de la commune et leur histoire

©Photo de Muratel du CHB