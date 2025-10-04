Balade patrimoniale dans le village et visite du moulin Village de Vingrau Vingrau

Gratuit. Sur inscription obligatoire.

Début : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T12:00:00
2 animations gratuites à Vingrau : Balade patrimoniale dans le village et Visite guidée du Moulin
Vous avez la possibilité d’assister à l’une ou à l’autre des activités proposées ou aux deux, à votre convenance.
Départ 09h30 (1h30) – Balade patrimoniale – Sur inscription
11h00 – Visite guidée du Moulin – Sur inscription
La visite guidée du moulin restauré se fera en présence de l’architecte concepteur.

Village de Vingrau 66600 Vingrau Vingrau 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie https://www.vingrau.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 34 12 37 »}]
©caue66