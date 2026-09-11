Balade patrimoniale, découverte des rues et des lieux emblématiques du village, Mairie, Arudy

Informations pratiques

Balade patrimoniale, découverte des rues et des lieux emblématiques du village 19 et 20 septembre Mairie Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La richesse patrimoniale d’Arudy se dévoile à travers de nombreux trésors architecturaux, que Marie-Hélène vous racontera avec plaisir au fil de la visite.

Mairie 2 place de l’Hôtel de ville 64260 Arudy Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

La richesse patrimoniale d’Arudy est faite de beautés architecturales que Marie-Hélène vous racontera avec plaisir.

©association Pyrène l’Ossaloise