Balade patrimoniale, découverte des rues et des lieux emblématiques du village, Mairie, Arudy
samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Arudy
Informations pratiques
Balade patrimoniale, découverte des rues et des lieux emblématiques du village 19 et 20 septembre Mairie Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La richesse patrimoniale d’Arudy se dévoile à travers de nombreux trésors architecturaux, que Marie-Hélène vous racontera avec plaisir au fil de la visite.
Mairie 2 place de l’Hôtel de ville 64260 Arudy Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
La richesse patrimoniale d’Arudy est faite de beautés architecturales que Marie-Hélène vous racontera avec plaisir.
©association Pyrène l’Ossaloise
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