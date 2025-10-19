Balade patrimoniale : des Halles centrales au Pavillon Baltard

Balade patrimoniale : des Halles centrales au Pavillon Baltard dimanche 19 octobre 2025.

La Direction de la jeunesse et des sports vous propose des balades patrimoniales organisées dans le cadre de l’évènement « Baltard, visible et invisible » mis en place et impulsé par le cabinet de Karen Taïeb, adjointe à la maire de Paris en charge du patrimoine, de l’histoire de Paris et des relations avec les cultes.

Point d’orgue de notre série sur le thème de Victor Baltard, cette longue marche de 13 kilomètres évoquera principalement la réalisation emblématique de l’architecte : les Halles centrales.



Nous partirons des Halles et emprunterons un itinéraire verdoyant pour rejoindre le pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne.

Un parcours pédestre somptueux et un rendez-vous sportif et culturel à ne pas manquer !

Participez à une marche urbaine qui met en lumière l’œuvre de Victor Baltard à Paris.

Le dimanche 19 octobre 2025

de 08h00 à 13h00

gratuit sous condition

Les inscriptions sont ouvertes environ 15 jours avant l’évènement.

Une fois l’inscription effectuée, nous vous communiquerons le lieu de rendez-vous par mail.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-19T11:00:00+02:00

fin : 2025-10-19T16:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-19T08:00:00+02:00_2025-10-19T13:00:00+02:00