Balade patrimoniale entre Pondaurat et Savignac, Commanderie de Saint-Antoine, Pondaurat

Informations pratiques

Balade patrimoniale entre Pondaurat et Savignac Dimanche 20 septembre, 09h00 Commanderie de Saint-Antoine Gironde

Gratuit. Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Partez pour une balade patrimoniale d’environ 12 km entre Pondaurat et Savignac.

Au départ de Pondaurat, le parcours vous mènera au château Carpia, à Castillon-de-Castets, puis à l’église Saint-Roch de Savignac. Vous découvrirez également une palombière, où aura lieu le déjeuner, avec un pique-nique tiré du sac.

Le retour à Pondaurat est prévu pour la visite de la commanderie Saint-Antoine à 15h.

Il sera également possible de participer à l’escape game à 16h

https://openagenda.com/jep-2026-nouvelle-aquitaine/events/escape-game-a-pondaurat-voyage-au-temps-des-antonins?cl=fr

ou de rejoindre la visite de l’église Saint-Martin de Montphélix à 16h30.

https://openagenda.com/jep-2026-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-leglise-de-saint-martin-de-montphelix?cl=fr

Accueil-café à 9h sur le parvis de l’église Saint-Antoine de Pondaurat. Les pique-niques pourront être déposés sur place afin d’être transportés jusqu’au lieu du déjeuner.

Groupe limité à 30 personnes.

Informations : 06 03 01 30 22

Commanderie de Saint-Antoine Place de l’Eglise, 33190 Pondaurat Pondaurat 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 58 62 68 20 http://www.acsap-pondaurat.com [{« link »: « https://openagenda.com/jep-2026-nouvelle-aquitaine/events/escape-game-a-pondaurat-voyage-au-temps-des-antonins?cl=de »}, {« link »: « https://openagenda.com/jep-2026-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-leglise-de-saint-martin-de-montphelix?cl=fr »}, {« link »: « https://openagenda.com/jep-2026-nouvelle-aquitaine/events/escape-game-a-pondaurat-voyage-au-temps-des-antonins?cl=en »}, {« link »: « https://openagenda.com/jep-2026-nouvelle-aquitaine/events/escape-game-a-pondaurat-voyage-au-temps-des-antonins?cl=it »}, {« link »: « https://openagenda.com/jep-2026-nouvelle-aquitaine/events/escape-game-a-pondaurat-voyage-au-temps-des-antonins?cl=fr »}] La commanderie est accolée à l’église de Pondaurat. Bâtiment classé au titre des Monuments historiques, il a été entièrement rénové ces dernières années et héberge un centre culturel ainsi qu’une halte pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Signalétique : suivre église. Parkings à proximité.

Balade patrimoniale entre Pondaurat et Savignac au travers d’une de 12 km environ. Départ de Pondaurat, passage par le Château Carpia à Castillon de Castets puis viste de l’église Saint-Roch de d’une…

©Antoine Messéan