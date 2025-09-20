Balade patrimoniale et commentée de Saint Pierre sur Rêve. Saint Pierre sur Erve 53270 Saint-Pierre-sur-Erve

Balade patrimoniale et commentée de Saint Pierre sur Rêve. Saint Pierre sur Erve 53270 Saint-Pierre-sur-Erve samedi 20 septembre 2025.

Balade patrimoniale et commentée de Saint Pierre sur Rêve. Samedi 20 septembre, 15h00 Saint Pierre sur Erve 53270 Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Visite patrimoniale et commentée de Saint Pierre sur Erve, à partir de 15h.

Saint Pierre sur Erve 53270 Saint Pierre sur Erve Saint-Pierre-sur-Erve 53270 Mayenne Pays de la Loire 06 47 13 35 29 https://www.cdf.saint-pierre-sur-erve.org Petite Cité de Caractère Parkings

Visite patrimoniale et commentée de Saint Pierre sur Erve, à partir de 15h.