balade patrimoniale et nature à vélo avec dégustations de produits locaux écluse Moulin du comte Rennes Dimanche 1 février, 09h30 Ille-et-Vilaine

A partir de 9€

découverte de Rennes par Ren’vélade

Ren’Velade

Ren’vélade propose des balades accompagnées à vélo sur Rennes avec dégustation de produits locaux bio.

4 balades à vélo sur Rennes pour découvrir leur patrimoine culturel et historique. Chaque balade vous fera découvrir la ville sous un angle différent : le street art, l’histoire, les traditions culinaires, le patrimoine, les jardins, les femmes qui ont marqué la ville…

Venez découvrir le Rennes insolite à travers le moutonium de la Courrouze, les 72 menhirs du XXIe siècle, les 101 nains de jardin, les 1001 radis de Furlukin, le kaleidoscope des Tanneurs, les manèges du Grand Huit, etc.

Lieux des activités

Départ des balades :

Ferme de La Harpe à Villejean

Ecluse du Moulin du Comte (proche Roazhon Park)

Métro Courrouze

Métro Poterie – arrêt minute

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-01T09:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-01T12:30:00.000+01:00

1



écluse Moulin du comte 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

