[Balade patrimoniale] Le bois dans la Ville : quand la matière vivante résiste au temps, Place Gambetta, Tulle

Informations pratiques

[Balade patrimoniale] Le bois dans la Ville : quand la matière vivante résiste au temps Samedi 19 septembre, 14h00 Place Gambetta Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Ouvrez l’œil et partez à la découverte du bois dans les rues de Tulle !

Portes anciennes, maisons à colombages, balcons, porches, fenêtres et détails architecturaux… le bois est présent partout, parfois de manière discrète.

Au fil d’une balade commentée, découvrez l’histoire, les techniques et les savoir-faire liés à ce matériau qui participe à l’identité et au patrimoine de Tulle.

Une promenade pour regarder la ville autrement et révéler ses trésors de bois.

Place Gambetta Place Gambetta, 19000 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555260648 https://www.caue19.fr/news/ Départ devant le porche de la Cathédrale de Tulle. Parking à l’arrière de la Cathédrale

Ouvrez l’œil et partez à la découverte du bois dans les rues de Tulle !

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