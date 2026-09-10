Balade patrimoniale : le Domaine des 4 vents, Domaine des 4 vents, Garches
dimanche 20 septembre 2026 · Domaine des 4 vents · Garches
Informations pratiques
Balade patrimoniale : le Domaine des 4 vents Dimanche 20 septembre, 10h00 Domaine des 4 vents Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Horaires précis et modalités d’inscription à retrouver sur le site www.garches.fr
Domaine des 4 vents 62 rue du 19 janvier 92380 Garches Garches 92380 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.garches.fr »}] [{« link »: « http://www.garches.fr »}, {« link »: « http://%C2%A7garches.fr »}]
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