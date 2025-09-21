Balade patrimoniale « L’eau dans le quartier Saint-Michel » itinérant Toulouse

Balade patrimoniale « L’eau dans le quartier Saint-Michel » Dimanche 21 septembre, 10h00 itinérant Haute-Garonne

Gratuit. Le nombre de places étant limité, sur inscription par courriel. le lieu de rendez-vous sera communiqué à ceux dont l’inscription aura été validée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

« L’eau dans le quartier Saint-Michel »

Cette balade patrimoniale abordera les multiples facettes de l’eau dans le quartier Saint-Michel, de son rôle dans le passé jusqu’à ses usages actuels.

Les gouttes d’eau figurant sur l’affiche illustrent ce fil conducteur tout au long du parcours.

itinérant 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 06 68 76 83 95 https://cqsaintmichel.weebly.com/ cqstmichel@gmail.com

© Comité de quartier Saint-Michel