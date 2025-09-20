Balade patrimoniale « Les insolites du quartier Saint-Michel » Quartier Saint-Michel Toulouse

Balade patrimoniale « Les insolites du quartier Saint-Michel » Samedi 20 septembre, 15h00 Quartier Saint-Michel Haute-Garonne

Gratuit. Le nombre de places étant limitées, sur inscription par courriel. Le lieu de rendez-vous sera communiqué ultérieurement à ceux dont l’inscription aura été validée.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Partez à la découverte des curiosités et anecdotes méconnues du quartier Saint-Michel lors d’une balade patrimoniale originale.

Le parcours mettra en lumière plusieurs éléments insolites, à retrouver également en illustration sur l’affiche.

Quartier Saint-Michel 2 Allée Paul Feuga, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 06 68 76 83 95 https://cqsaintmichel.weebly.com/ [{« type »: « email », « value »: « cqstmichel@gmail.com »}]

© Comité de quartier Saint-Michel