Balade patrimoniale: Longueval, un village traversé par l’histoire Longueval

Balade patrimoniale: Longueval, un village traversé par l'histoire

Route de Ginchy Longueval Somme

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-11-11 14:00:00

2025-11-11 16:30:00

Date(s) :

2025-11-11

Du mémorial Sud-africain au cimetière néo-zélandais il n’y a qu’un pas… ou plutôt plusieurs pas. C’est pourquoi, nous vous proposons une balade patrimoniale pour arpenter les rues du village de Longueval qui a été traversé par la grande histoire .

Le village garde en lui la mémoire des soldats venus des quatre coins du monde.

Suivez la guide pour aller à la rencontre de ce passé. Sur le chemin, vous croiserez les cornemuses du groupe The Ghost Pipers of the Somme pour un temps musical.

Puis au cimetière Néo-Zélandais, le musée néo-zélandais de la libération du Quesnoy, présentera ses soldats.

Le mémorial Sud-Africain est inscrit à la liste Unesco des 139 sites funéraires et mémoriels de la Grande Guerre.

Route de Ginchy Longueval 80360 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 42 38 accueil@peronnehautesomme-tourisme.com

English :

From the South African memorial to the New Zealand cemetery, there’s only one step? or rather several. That’s why we’re taking you on a heritage walk through the streets of the village of Longueval, which has been touched by great history .

The village has kept alive the memory of soldiers from the four corners of the globe.

Follow the guide to discover this past. Along the way, you’ll come across the bagpipes of The Ghost Pipers of the Somme for a musical treat.

Then, at the New Zealand Cemetery, the New Zealand Museum of the Liberation of Le Quesnoy will present its soldiers.

The South African memorial is on UNESCO’s list of 139 Great War memorial sites.

German :

Vom südafrikanischen Denkmal bis zum neuseeländischen Friedhof ist es nur ein kleiner Schritt, oder besser gesagt, mehrere Schritte. Aus diesem Grund schlagen wir Ihnen einen Spaziergang durch die Straßen des Dorfes Longueval vor, das von der großen Geschichte durchzogen wurde.

Das Dorf bewahrt die Erinnerung an die Soldaten, die aus allen Teilen der Welt kamen.

Folgen Sie der Führerin, um dieser Vergangenheit zu begegnen. Auf dem Weg dorthin begegnen Sie den Dudelsäcken der Gruppe The Ghost Pipers of the Somme für eine musikalische Zeit.

Anschließend wird auf dem neuseeländischen Friedhof das neuseeländische Museum der Befreiung von Le Quesnoy seine Soldaten vorstellen.

Die südafrikanische Gedenkstätte wurde in die Unesco-Liste der 139 Grab- und Gedenkstätten des Großen Krieges aufgenommen.

Italiano :

Dal memoriale sudafricano al cimitero neozelandese, il passo è breve, o meglio, è lungo. È per questo che vi portiamo a fare una passeggiata tra le strade del villaggio di Longueval, dove si è fatta la storia.

Il villaggio conserva ancora la memoria dei soldati giunti dai quattro angoli del mondo.

Seguite la guida per scoprire questo passato. Lungo il percorso, vi imbatterete nelle cornamuse di The Ghost Pipers of the Somme, per una sorpresa musicale.

Poi, al cimitero neozelandese, il Museo della Liberazione della Nuova Zelanda di Le Quesnoy presenterà i suoi soldati.

Il memoriale sudafricano fa parte dell’elenco dell’UNESCO dei 139 siti funerari e commemorativi della Grande Guerra.

Espanol :

Del memorial sudafricano al cementerio neozelandés hay sólo un paso… o más bien varios pasos. Por eso le llevamos a dar un paseo patrimonial por las calles del pueblo de Longueval, donde se hizo historia.

El pueblo conserva el recuerdo de soldados venidos de los cuatro puntos cardinales.

Siga al guía para descubrir este pasado. Por el camino, se cruzará con las gaitas de The Ghost Pipers of the Somme para disfrutar de la música.

A continuación, en el cementerio neozelandés, el Museo de la Liberación de Nueva Zelanda, en Le Quesnoy, presentará a sus soldados.

El memorial sudafricano figura en la lista de la UNESCO de 139 lugares funerarios y conmemorativos de la Gran Guerra.

