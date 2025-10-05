Balade Patrimoniale école de Charrées Retournac
Balade Patrimoniale école de Charrées Retournac dimanche 5 octobre 2025.
Balade Patrimoniale
école de Charrées Charrées Retournac Haute-Loire
Tarif : – – EUR
tarif libre
Date : 2025-10-05
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Balade Patrimoniale en groupe
école de Charrées Charrées Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 53 53 42 valparure43130@gmail.com
English :
Group Heritage Walks
German :
Erbschaftsspaziergang in der Gruppe
Italiano :
Passeggiate di gruppo nel patrimonio culturale
Espanol :
Paseos en grupo por el patrimonio
