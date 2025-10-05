Balade Patrimoniale école de Charrées Retournac

Balade Patrimoniale école de Charrées Retournac dimanche 5 octobre 2025.

Balade Patrimoniale

école de Charrées Charrées Retournac Haute-Loire

Tarif : – – EUR

tarif libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Balade Patrimoniale en groupe

.

école de Charrées Charrées Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 53 53 42 valparure43130@gmail.com

English :

Group Heritage Walks

German :

Erbschaftsspaziergang in der Gruppe

Italiano :

Passeggiate di gruppo nel patrimonio culturale

Espanol :

Paseos en grupo por el patrimonio

L’événement Balade Patrimoniale Retournac a été mis à jour le 2025-09-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire