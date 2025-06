Balade paysagère au Rothenbach Stosswihr 15 juillet 2025 09:00

Début : Mardi 2025-07-15 09:00:00

fin : 2025-07-15 11:30:00

2025-07-15

Mardi 15 juillet à 9h 2h30 / 3 km / +200m

Gratuit sur inscription / Lieu de départ communiqué lors de l’inscription

Parcourant le sentier des avalanches et ses chaos rocheux, balade entre les vallées glaciaires de la Thur et de la Fecht. Vues remarquables sur la vallée de la Kolbenfecht, du lac de Kruth Wildenstein et de l’étang de Machais. Découverte de la flore typique des crêtes dont la pulsatille blanche, relique glaciaire protégée. Avec le CPIE des Hautes-Vosges.

Dans le cadre de la programmation estivale 2025 du « Tétras 1139 » au Col de la Schlucht organisée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Inscriptions, renseignements et horaires d’ouverture de l’accueil du public :

Accueil au Tétras 1139 Col de la Schlucht

Horaires variables selon la saison. Ouvert pendant toutes les vacances scolaires.

03 89 77 90 30 / schlucht@parc-ballons-vosges.fr

https://www.parc-ballons-vosges.fr/ .

Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr

English :

Follow the Avalanche Trail and its rocky chaos, strolling between the glacial valleys of the Thur and Fecht rivers. Remarkable views of the Kolbenfecht valley, Lake Kruth ? Wildenstein and the Machais pond

German :

Wanderung über den Lawinenpfad und seine Felsbrocken, Spaziergang zwischen den Gletschertälern der Thur und der Fecht. Bemerkenswerte Ausblicke auf das Tal der Kolbenfecht, den See von Kruth ? Wildenstein und dem Teich von Machais

Italiano :

Seguite il sentiero delle valanghe e il suo caos roccioso, passeggiando tra le valli glaciali dei fiumi Thur e Fecht. Notevole la vista sulla valle del Kolbenfecht, sul lago di Kruth ? Wildenstein e il laghetto di Machais

Espanol :

Siga el sendero de las avalanchas y su caos rocoso, paseando entre los valles glaciares de los ríos Thur y Fecht. Impresionantes vistas sobre el valle del Kolbenfecht, el lago Kruth ? Wildenstein y el estanque de Machais

