Balade en surplomb du lac Blanc et de son cirque glaciaire taillé dans le granite. Vue sur la plaine d’Alsace et le massif de la Forêt Noire. Découverte de la végétation caractéristique des hautes chaumes.

Jeudi 31 juillet à 9h 2h30 / 4,5 km / +140m

Gratuit sur inscription / Lieu de départ communiqué lors de l’inscription

Dans le cadre de la programmation estivale 2025 du « Tétras 1139 » au Col de la Schlucht organisée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Inscriptions, renseignements et horaires d’ouverture de l’accueil du public :

Accueil au Tétras 1139 Col de la Schlucht

Horaires variables selon la saison. Ouvert pendant toutes les vacances scolaires.

03 89 77 90 30 / schlucht@parc-ballons-vosges.fr

https://www.parc-ballons-vosges.fr/ .

Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr

English :

Walk overlooking Lac Blanc and its glacial cirque carved out of granite. View over the Alsace plain and the Black Forest massif. Discover the characteristic vegetation of the hautes chaumes.

German :

Wanderung oberhalb des Lac Blanc und seines in den Granit gehauenen Gletscherkreises. Blick auf die elsässische Ebene und das Schwarzwaldmassiv. Entdecken Sie die charakteristische Vegetation der Hochstaudenfluren.

Italiano :

Passeggiata con vista sul Lac Blanc e sul suo circo glaciale scavato nel granito. Vista sulla pianura alsaziana e sul massiccio della Foresta Nera. Scoprite la vegetazione caratteristica degli alti campi di stoppie.

Espanol :

Paseo con vistas al Lago Blanco y su circo glaciar excavado en el granito. Vista sobre la llanura alsaciana y el macizo de la Selva Negra. Descubra la vegetación característica de los altos rastrojos.

