Balade paysagère de la Schlucht Stosswihr

col de la schlucht Stosswihr Haut-Rhin

Début : Mardi 2025-07-29 14:00:00

fin : 2025-07-29 16:30:00

2025-07-29

Traversée de la hêtraie vosgienne, suivi de son évolution, de la hêtraie d’altitude à la hêtraie sommitale. Point de vue sur le cirque glaciaire du Frankenthal, au pied du Hohneck et ses couloirs d’avalanches. Avec le CPIE des Hautes Vosges.

Gratuit sur inscription / Lieu de départ communiqué lors de l’inscription

Dans le cadre de la programmation estivale 2025 du « Tétras 1139 » au Col de la Schlucht organisée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Inscriptions, renseignements et horaires d’ouverture de l’accueil du public :

Accueil au Tétras 1139 Col de la Schlucht

Horaires variables selon la saison. Ouvert pendant toutes les vacances scolaires.

03 89 77 90 30 / schlucht@parc-ballons-vosges.fr

https://www.parc-ballons-vosges.fr/ .

English :

Crossing the Vosges beech forest, following its evolution from high altitude beech to summit beech. View of the Frankenthal glacial cirque at the foot of the Hohneck and its avalanche paths. With CPIE des Hautes Vosges.

German :

Durchqueren Sie den Buchenwald der Vogesen und verfolgen Sie seine Entwicklung vom Buchenwald der Hochlagen bis zum Buchenwald auf dem Gipfel. Aussichtspunkt auf den Gletscherkessel von Frankenthal, am Fuße des Hohneck und seiner Lawinengänge. Mit dem CPIE der Hautes Vosges.

Italiano :

Attraversamento della faggeta dei Vosgi, seguendo la sua evoluzione da faggeta d’alta quota a faggeta di vetta. Punto di vista sul circo glaciale di Frankenthal, ai piedi dell’Hohneck e dei suoi sentieri di valanga. Con il CPIE degli Hautes Vosges.

Espanol :

Travesía por el hayedo de los Vosgos, siguiendo su evolución de hayedo de altura a hayedo de cumbre. Mirador sobre el circo glaciar de Frankenthal, al pie del Hohneck y sus senderos de avalancha. Con el CPIE de los Altos Vosgos.

