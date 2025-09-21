Balade pédestre à la découverte des sites préhistoriques Les Junies
Balade pédestre à la découverte des sites préhistoriques Les Junies dimanche 21 septembre 2025.
Balade pédestre à la découverte des sites préhistoriques
Place de la mairie Les Junies Lot
Gratuit
Début : 2025-09-21 10:00:00
2025-09-21
Balade pédestre autour du village à la découverte des sites préhistoriques (dolmen, cromlech).
Le départ se fera depuis la place de la mairie.
Place de la mairie Les Junies 46150 Lot Occitanie +33 6 73 17 13 19
English :
Walk around the village to discover prehistoric sites (dolmen, cromlech).
Departure from Place de la Mairie.
German :
Spaziergang um das Dorf herum, um prähistorische Stätten zu entdecken (Dolmen, Cromlech).
Der Start erfolgt vom Rathausplatz aus.
Italiano :
Passeggiata intorno al villaggio per scoprire i siti preistorici (dolmen, cromlech).
Partenza dalla piazza del municipio.
Espanol :
Pasee por el pueblo para descubrir yacimientos prehistóricos (dolmen, cromlech).
Salida desde la plaza del ayuntamiento.
