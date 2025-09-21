Balade pédestre à la découverte des sites préhistoriques Les Junies

Balade pédestre à la découverte des sites préhistoriques

Place de la mairie Les Junies Lot

Balade pédestre autour du village à la découverte des sites préhistoriques (dolmen, cromlech).

Le départ se fera depuis la place de la mairie.

Place de la mairie Les Junies 46150 Lot Occitanie +33 6 73 17 13 19

English :

Walk around the village to discover prehistoric sites (dolmen, cromlech).

Departure from Place de la Mairie.

German :

Spaziergang um das Dorf herum, um prähistorische Stätten zu entdecken (Dolmen, Cromlech).

Der Start erfolgt vom Rathausplatz aus.

Italiano :

Passeggiata intorno al villaggio per scoprire i siti preistorici (dolmen, cromlech).

Partenza dalla piazza del municipio.

Espanol :

Pasee por el pueblo para descubrir yacimientos prehistóricos (dolmen, cromlech).

Salida desde la plaza del ayuntamiento.

