BALADE PÉDESTRE À VALQUIÈRES Lunas

Lunas Hérault
Balade pédestre au départ du hameau de Valquières (10km) de Vernazoubres à Brenas . A l’ombre des châtaigners, une balade en rouge et noir. Informations au 06 73 72 73 63
Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 6 73 72 73 63
English :
Walking tour from the hamlet of Valquières (10km) « de Vernazoubres à Brenas ». In the shade of chestnut trees, a walk in red and black. Information on 06 73 72 73 63
German :
Wanderung ab dem Weiler Valquières (10 km) « de Vernazoubres à Brenas ». Im Schatten der Kastanienbäume, ein Spaziergang in Rot und Schwarz. Informationen unter 06 73 72 73 63
Italiano :
Una passeggiata con partenza dalla frazione di Valquières (10 km) « da Vernazoubres a Brenas ». All’ombra dei castagni, una passeggiata in rosso e nero. Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 06 73 72 73 63
Espanol :
Un paseo a partir de la aldea de Valquières (10 km) « de Vernazoubres a Brenas ». A la sombra de los castaños, un paseo en rojo y negro. Para más información, llame al 06 73 72 73 63
