Balade pédestre du petit patrimoine de Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac dimanche 21 septembre 2025.

Balade pédestre du petit patrimoine de Labastide-Marnhac

149 rue de l’église Labastide-Marnhac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 11:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Cette balade prendra son départ dans la cour du château.

149 rue de l’église Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 5 65 21 02 29

English :

The walk starts in the château courtyard.

German :

Dieser Spaziergang beginnt im Hof des Schlosses.

Italiano :

La passeggiata inizia nel cortile del castello.

Espanol :

El paseo comienza en el patio del castillo.

