Balade pédestre du petit patrimoine de Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac dimanche 21 septembre 2025.
149 rue de l’église Labastide-Marnhac Lot
Gratuit
Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 11:00:00
2025-09-21
Cette balade prendra son départ dans la cour du château.
149 rue de l’église Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 5 65 21 02 29
English :
The walk starts in the château courtyard.
German :
Dieser Spaziergang beginnt im Hof des Schlosses.
Italiano :
La passeggiata inizia nel cortile del castello.
Espanol :
El paseo comienza en el patio del castillo.
