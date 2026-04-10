Moliets-et-Maa

Balade pédestre guidée

20 Rue du Général Caunègre Moliets-et-Maa Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 09:00:00

fin : 2026-06-25 12:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Envie d’en savoir plus sur la forêt, l’océan, les histoires anciennes ou la chapelle St Laurent et les templiers? Envie de prendre un bol de nature? Partez à pied à la découverte du patrimoine Molietsois avec nos guides FFRP. Balade de 8 à 12km (selon le jour et le guide).

Envie d’en savoir plus sur la forêt, l’océan les histoires anciennes ou la chapelle St Laurent et les templiers? Envie de prendre un bol de nature? Partez à pied à la découverte du patrimoine Molietsois avec nos guides FFRP. Billetterie à l’Office de tourisme Landes Atlantique Sud.

C’est Jean, votre guide, qui vous fera découvrir nos coutumes au fil d’une balade qui vous mène de l’étang de Moliets jusqu’aux parcours du golf de réputation internationale pour poursuivre vers l’étang de la Prade. Balade de 10 kms. .

20 Rue du Général Caunègre Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 56 58

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English : Balade pédestre guidée

Want to find out more about the forest, the ocean, ancient history or the chapel of St Laurent and the Templars? Looking for a breath of nature? Discover the heritage of Moliets on foot with our FFRP guides. Walks from 8 to 12km (depending on the day and the guide).

L’événement Balade pédestre guidée Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-04-10 par OTI LAS