Balade pédestre guidée Vieux-Boucau-les-Bains

Balade pédestre guidée Vieux-Boucau-les-Bains jeudi 17 juillet 2025.

Balade pédestre guidée

Comité d’animations 2 avenue du junka Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Mme Plante, originaire de Vieux-Boucau, vous transporte à travers une balade à la découverte de l’histoire du village, des landes, de la faune et de la flore locales. En tant que guide naturaliste passionnée, elle vous convie à l’accompagner pour explorer les trésors naturels de Vieux Boucau

Mme Plante, originaire de Vieux-Boucau, vous transporte à travers une balade à la découverte de l’histoire du village, des landes, de la faune et de la flore locales. En tant que guide naturaliste passionnée, elle vous convie à l’accompagner pour explorer les trésors naturels nichés au cœur de la région landaise. .

Comité d’animations 2 avenue du junka Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Balade pédestre guidée

Ms. Plante, a native of Vieux-Boucau, takes you on a walk to discover the history of the village, the moors and the local flora and fauna. As a passionate naturalist guide, she invites you to join her in exploring the natural treasures of Vieux Boucau

German : Balade pédestre guidée

Frau Plante, die aus Vieux-Boucau stammt, nimmt Sie mit auf einen Spaziergang, bei dem Sie die Geschichte des Dorfes, die Heidelandschaft und die lokale Flora und Fauna entdecken. Als passionierte Naturführerin lädt sie Sie ein, sie bei der Erkundung der Naturschätze von Vieux Boucau zu begleiten

Italiano :

La signora Plante, nativa di Vieux-Boucau, vi accompagnerà in una passeggiata alla scoperta della storia del villaggio, della brughiera e della flora e fauna locali. Come guida naturalistica appassionata, vi invita a unirvi a lei per esplorare i tesori naturali di Vieux Boucau

Espanol : Balade pédestre guidée

La Sra. Plante, natural de Vieux-Boucau, le acompañará en un paseo para descubrir la historia del pueblo, los páramos y la flora y fauna locales. Como guía apasionada de la naturaleza, le invita a explorar con ella los tesoros naturales de Vieux Boucau

L’événement Balade pédestre guidée Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-04 par OTI LAS