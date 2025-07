Balade pédestre guidée Vieux-Boucau-les-Bains

Comité d’animations 2 avenue du Junka Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Mme Plante (@mmeplante sur les réseaux sociaux), originaire de Vieux-Boucau, vous transporte à travers une balade à la découverte de l’histoire du village, des landes, de la faune et de la flore locales. En tant que guide naturaliste passionnée, elle vous convie à l’accompagner pour explorer les trésors naturels nichés au cœur de la région landaise. .

Comité d’animations 2 avenue du Junka Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Balade pédestre guidée

Mme Plante (@mmeplante on social networks), a native of Vieux-Boucau, takes you on a walk to discover the history of the village, the moors and the local flora and fauna.

German : Balade pédestre guidée

Frau Plante (@mmeplante in den sozialen Netzwerken) aus Vieux-Boucau entführt Sie auf einem Spaziergang in die Geschichte des Dorfes, die Heidelandschaft und die lokale Fauna und Flora.

Italiano :

La signora Plante (@mmeplante sui social network), originaria di Vieux-Boucau, vi accompagna in una passeggiata alla scoperta della storia del villaggio, della brughiera e della flora e fauna locali.

Espanol : Balade pédestre guidée

La Sra. Plante (@mmeplante en las redes sociales), oriunda de Vieux-Boucau, te lleva de paseo para descubrir la historia del pueblo, los páramos y la flora y fauna locales.

