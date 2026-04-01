Balade pédestre L’histoire de la Présence russe à Colombelles Colombelles
Balade pédestre L’histoire de la Présence russe à Colombelles Colombelles samedi 18 avril 2026.
Colombelles
Balade pédestre L’histoire de la Présence russe à Colombelles
Rue des Ateliers Colombelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Venez découvrir l’histoire de la présence russe à Colombelles, depuis la SMN jusqu’à l’église orthodoxe Saint-Serge et Saint-Vigor. Visite menée par l’association Mémoire et Patrimoine de la SMN.
Venez découvrir l’histoire de la présence russe à Colombelles, depuis la SMN jusqu’à l’église orthodoxe Saint-Serge et Saint-Vigor.
Visite menée par l’association Mémoire et Patrimoine de la SMN.
RDV sur le parking du grand réfrigérant, rue des ateliers à Colombelles.
Sur réservation .
Rue des Ateliers Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr
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English : Balade pédestre L’histoire de la Présence russe à Colombelles
Come and discover the history of the Russian presence in Colombelles, from the SMN to the Orthodox church of Saint-Serge and Saint-Vigor. Guided tour by the SMN Memory and Heritage Association.
L’événement Balade pédestre L’histoire de la Présence russe à Colombelles Colombelles a été mis à jour le 2026-04-08 par Calvados Attractivité
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