Colombelles

Balade pédestre L’histoire de la Présence russe à Colombelles

Rue des Ateliers Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Venez découvrir l’histoire de la présence russe à Colombelles, depuis la SMN jusqu’à l’église orthodoxe Saint-Serge et Saint-Vigor. Visite menée par l’association Mémoire et Patrimoine de la SMN.

Venez découvrir l’histoire de la présence russe à Colombelles, depuis la SMN jusqu’à l’église orthodoxe Saint-Serge et Saint-Vigor.

Visite menée par l’association Mémoire et Patrimoine de la SMN.

RDV sur le parking du grand réfrigérant, rue des ateliers à Colombelles.

Sur réservation .

Rue des Ateliers Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

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English : Balade pédestre L’histoire de la Présence russe à Colombelles

Come and discover the history of the Russian presence in Colombelles, from the SMN to the Orthodox church of Saint-Serge and Saint-Vigor. Guided tour by the SMN Memory and Heritage Association.

L’événement Balade pédestre L’histoire de la Présence russe à Colombelles Colombelles a été mis à jour le 2026-04-08 par Calvados Attractivité