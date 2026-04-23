Balade pédestre Mortainaise en soirée Juvigny les Vallées
Balade pédestre Mortainaise en soirée Juvigny les Vallées mardi 2 juin 2026.
Juvigny les Vallées
Balade pédestre Mortainaise en soirée
Bellefontaine Juvigny les Vallées Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 20:00:00
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Organisée par l’association Mortain-Bocage Animations.
20h00 randonnée pédestre à Bellefontaine. RV pour le départ sur le parking de la salle communale. Circuit entre 7 et 9 km. Pour des raisons de sécurité, les chiens ne sont pas autorisés, même tenus en laisse. Vous devrez vous conformer aux consignes des responsables de la randonnée. Celle-ci pourra être supprimée au dernier moment par les organisateurs si les conditions météo se dégradent (orage, vent violent…) ou si d’autres situations sont jugées dangereuses. Gratuit.
Contact Jean-Yves Pelé 06 63 13 81 21 .
Bellefontaine Juvigny les Vallées 50520 Manche Normandie +33 6 63 13 81 21
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English : Balade pédestre Mortainaise en soirée
L’événement Balade pédestre Mortainaise en soirée Juvigny les Vallées a été mis à jour le 2026-04-23 par OT MSM Normandie