Les Loges-Marchis

Balade pédestre Mortainaise en soirée

Les Loges-Marchis Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:00:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Organisée par l’association Mortain-Bocage Animations.

20h00 randonnée pédestre à Les Loges Marchis. RV pour le départ sur le parking de l’église. Circuit entre 7 et 9 km. Pour des raisons de sécurité, les chiens ne sont pas autorisés, même tenus en laisse. Vous devrez vous conformer aux consignes des responsables de la randonnée. Celle-ci pourra être supprimée au dernier moment par les organisateurs si les conditions météo se dégradent (orage, vent violent …) ou si d’autres situations sont jugées dangereuses. Gratuit.

Contact Jean-Yves Pelé 06 63 13 81 21 .

Les Loges-Marchis 50600 Manche Normandie +33 6 63 13 81 21

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English : Balade pédestre Mortainaise en soirée

L’événement Balade pédestre Mortainaise en soirée Les Loges-Marchis a été mis à jour le 2026-04-23 par OT MSM Normandie