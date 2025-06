Balade pédestre « rando CLAP » Salle des fêtes Beaumarchés 6 juillet 2025 08:30

Gers

Début : 2025-07-06 08:30:00

2025-07-06

L’association CLAP et la mairie vous invitent à une randonnée pédestre conviviale.

Deux circuits sont proposés

– Un circuit de 14 km.

Inscription à partir de 8h30 à la salle des fêtes, puis départ à 9h.

– Un circuit de 8 km.

Inscription à partir de 9h30 à la salle des fêtes, puis départ à 10h. Retour estimé vers 12h30.

Après l’effort, profitez d’un repas convivial à la salle des fêtes.

Pensez à vous y inscrire !

Beaumarchés 32160 Gers Occitanie +33 5 62 09 30 18 clap32@orange.fr

English :

The CLAP association and the town hall invite you to a friendly hike.

Two circuits are proposed:

– A 14 km circuit.

Registration from 8.30 a.m. at the village hall, then departure at 9 a.m.

– An 8 km circuit.

Registration from 9:30 am at the village hall, then departure at 10 am. Estimated return around 12:30 p.m.

After the effort, enjoy a convivial meal in the village hall.

Don’t forget to sign up!

German :

Der Verein CLAP und die Gemeindeverwaltung laden Sie zu einer geselligen Wanderung ein.

Es werden zwei Strecken angeboten:

– Ein Rundweg von 14 km.

Einschreibung ab 8:30 Uhr im Festsaal, Start um 9 Uhr.

– Ein Rundgang von 8 km.

Anmeldung ab 9:30 Uhr im Festsaal, dann Start um 10 Uhr. Geschätzte Rückkehr gegen 12:30 Uhr.

Genießen Sie nach der Anstrengung ein gemütliches Essen im Festsaal.

Denken Sie daran, sich anzumelden!

Italiano :

L’associazione CLAP e il Comune vi invitano a una passeggiata amichevole.

Sono proposti due circuiti:

– Un circuito di 14 km.

Iscrizioni dalle 8.30 presso il municipio, partenza alle 9.00.

– Un circuito di 8 km.

Iscrizioni dalle 9.30 presso la sala del villaggio, partenza alle 10.00. Ritorno previsto intorno alle 12.30.

Dopo la fatica, pranzo conviviale nella sala del villaggio.

Non dimenticate di iscrivervi!

Espanol :

La asociación CLAP y el Ayuntamiento le invitan a un paseo amistoso.

Se proponen dos circuitos:

– Un circuito de 14 km.

Inscripciones a partir de las 8h30 en el Ayuntamiento, salida a las 9h00.

– Un circuito de 8 km.

Inscripciones a partir de las 9h30 en el ayuntamiento y salida a las 10h00. Regreso previsto hacia las 12h30.

Después del esfuerzo, comida de hermandad en la sala del pueblo.

No olvide inscribirse

