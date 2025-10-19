BALADE PÉDESTRE & VTT Saint-Cézert
BALADE PÉDESTRE & VTT Saint-Cézert dimanche 19 octobre 2025.
BALADE PÉDESTRE & VTT
Saint-Cézert Haute-Garonne
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
2025-10-19
C’est la 7ème édition de la marche rose de Saint-Cézert !
2 circuits de VTT (10 ou 20 km) & 1 circuit pédestre (10km), en soutien à Octobre Rose.
Les dons sont en faveur de l’association La ligue contre le cancer . 0 .
Saint-Cézert 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 67 05 saint-cezert@orange.fr
English :
It’s the 7th edition of Saint-Cézert’s pink walk!
German :
Es ist die 7. Ausgabe des Rosa Marsches in Saint-Cézert!
Italiano :
Questa è la settima edizione della camminata rosa a Saint-Cézert!
Espanol :
Séptima edición de la marcha rosa de Saint-Cézert
