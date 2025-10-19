BALADE PÉDESTRE & VTT Saint-Cézert

BALADE PÉDESTRE & VTT

Saint-Cézert Haute-Garonne

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

C’est la 7ème édition de la marche rose de Saint-Cézert !

2 circuits de VTT (10 ou 20 km) & 1 circuit pédestre (10km), en soutien à Octobre Rose.

Les dons sont en faveur de l’association La ligue contre le cancer . 0 .

Saint-Cézert 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 67 05 saint-cezert@orange.fr

English :

It’s the 7th edition of Saint-Cézert’s pink walk!

German :

Es ist die 7. Ausgabe des Rosa Marsches in Saint-Cézert!

Italiano :

Questa è la settima edizione della camminata rosa a Saint-Cézert!

Espanol :

Séptima edición de la marcha rosa de Saint-Cézert

