Balade Pervenche 2 Prévinquières Aveyron, 7 juin 2025, Prévinquières.

Balade Pervenche 2

Balade Pervenche 2 12350 Prévinquières Aveyron Occitanie

La rive droite de l’Aveyron est ensoleillée et donne de beaux paysages vers le sud.

Circuit 11 du topoguide « entre Aveyron et Viaur en Pays Rieupeyrousain »

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/68775-pervenche-2

English :

The right bank of the Aveyron is sunny and offers beautiful landscapes to the south.

Circuit 11 of the « entre Aveyron et Viaur en Pays Rieupeyrousain » guidebook

Deutsch :

Das rechte Ufer des Aveyron ist sonnig und bietet schöne Landschaften in Richtung Süden.

Rundweg 11 des Topoguides « entre Aveyron et Viaur en Pays Rieupeyrousain » (Zwischen Aveyron und Viaur im Pays Rieupeyrousain)

Italiano :

La riva destra dell’Aveyron gode di molto sole e di splendidi paesaggi verso sud.

L’itinerario 11 nella topoguida « entre Aveyron et Viaur en Pays Rieupeyrousain »

Español :

La orilla derecha del Aveyron goza de mucho sol y hermosos paisajes hacia el sur.

Ruta 11 en la topoguía « entre Aveyron et Viaur en Pays Rieupeyrousain »

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par ADT Aveyron