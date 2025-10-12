Balade pétillante en Champagne / Vallée de la Marne Charly-sur-Marne

Balade pétillante à Charly-sur-Marne

Charly-sur-Marne Aisne

Tarif : 48 – 48 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 19:00:00

Date(s) :

2026-10-10

La Balade Pétillante de Charly sur Marne, second week-end d’octobre, est une promenade gourmande de 8 km, consacrée à la découverte du terroir champenois ponctuée de dégustations de Champagnes et de mets délicieux. ouverture des inscriptions 1er avril 2026.

La Balade Pétillante de Charly sur Marne est une promenade gourmande de 8 km, consacrée à la découverte du terroir champenois rythmée de dégustations de Champagnes et de mets délicieux.

> Le programme

Lors de votre départ, il vous sera distribué un verre gravé muni de son porte-verre, ainsi qu’un petit sac à dos contenant couverts, plan de la balade, et la liste des différents champagnes que vous dégusterez.

>> Départ toutes les 30 minutes de 10h00 à 13h30

>> Parkings gratuits prévus à proximité du départ et de l’arrivée

>> Attention ce parcours est pédestre et difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite

>> Chiens acceptés tenus en laisse

Pour les enfants, il est conseillé de leur prévoir un panier pique-nique ou de prendre un tarif sans alcool pour les plus grands.

> Le parcours

Entre amis, en famille ou en solo, un verre et un sac à dos contenant tout le nécessaire pour votre marche vous seront distribués à votre départ.

Puis, vous partez pour une balade de 8 km à travers le vignoble, ponctuée de 4 étapes gourmandes accompagnées de mets & Champagne.

L’ambiance se veut conviviale et festive avec, à chaque halte, de l’animation.

Au détour des vignes, le parcours offre un panorama magnifique sur la Vallée de la Marne aux paysages classés patrimoine mondial de l’Unesco.

> Gastronomie

Au menu de la Balade pétillante

>> Terrine de nos campagnes au ratafia

>> Champagne DUCHESNES-BOURGEOIS Cuvée Brut Réserve Brut Blanc de Blancs

>> Champagne LUDOVIC REMIOT Cuvée Zéphir 2019 Brut Cuvée Ventus Blanc de Blancs 2019

>> Emincé de porc sauce Champagne accompagné de ses pommes de terre persillées

>> Champagne FALLET-DART Cuvée de Réserve Brut Cuvée Brut Grande Sélection

>> Champagne GOURDON

>> Brie de meaux sur son lit de salade

>> Champagne Alain BEDEL Cuvée Sélection Cuvée Vieilles Vignes 2019.

>> Champagne DESIMEUR-DRIEUX Cuvée Zéro Dosage Cuvée Blanc de Noirs.

>> Macarons caramel beurre salé.

>> Champagne DE REKENEIRE Cuvée Brut Blanc de Blancs Cuvée Grande Sélection

>> Champagne RIBOULOT Cuvée Signature Brut Cuvée Singulière Rosé de saignéeBrut

> Le règlement

La manifestation aura lieu par n’importe quel temps et en cas de non-participation, le montant de l’inscription restera acquis à l’organisation.

En s’inscrivant, les participants et leurs accompagnants déclarent abandonner tout droit sur les supports images, vidéos ou autres réalisés lors de l’évènement et qui pourront être utilisés librement par l’organisation.

L’organisation est assurée en responsabilité civile. Elle décline toute responsabilité en cas de vol, maladie, défaut d’un participant, accident ou perte durant la manifestation. L’inscription vaut déclaration de bonne santé.

Il est nécessaire de respecter le balisage, le code de la route, l’environnement et les consignes de sécurité.

L’organisation privilégie la notion de consommation responsable et se dégage de toute responsabilité en cas de problèmes liés à l’ébriété des participants. En effet, des doses de dégustation sont servies et le dégustateur a la possibilité de recracher le Champagne. Pour conforter la notion de consommation responsable, il est interdit de venir avec des boissons alcoolisées.

L’organisation de la Balade Pétillante vous rappelle que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé et vous invite à consommer avec modération.

Toute inscription sera définitive après encaissement du paiement

– Nombre de places limitées –

IMPORTANT LE NOMBRE DE DÉPARTS PAR TRANCHE HORAIRE EST FIXE,

PENSEZ À RÉSERVER EN MÊME TEMPS POUR ÊTRE ENSEMBLE SUR LE SITE https://www.balade-petillante.com/ .

Charly-sur-Marne 02310 Aisne Hauts-de-France +33 6 13 28 25 82 baladepetillante@gmail.com

English :

The Balade Pétillante de Charly sur Marne, held on the second weekend in October, is an 8 km gourmet walk through the Champagne region, punctuated by Champagne tastings and delicious food. Registration opens April 1, 2026.

German :

Die Balade Pétillante de Charly sur Marne, das zweite Wochenende im Oktober, ist ein 8 km langer Gourmet-Spaziergang, der der Entdeckung des Terroirs der Champagne gewidmet ist und von Champagner-Verkostungen und köstlichen Speisen unterbrochen wird. Öffnung der Anmeldungen 1. April 2026.

Italiano :

La Balade Pétillante de Charly sur Marne, che si tiene il secondo fine settimana di ottobre, è una passeggiata gastronomica di 8 km, dedicata alla scoperta della regione dello Champagne, scandita da degustazioni di Champagne e piatti deliziosi. Le iscrizioni si aprono il 1° aprile 2026.

Espanol :

La Balade Pétillante de Charly sur Marne, que se celebra el segundo fin de semana de octubre, es un paseo gastronómico de 8 km, dedicado a descubrir la región de Champaña, amenizado con degustaciones de champán y deliciosos platos. Las inscripciones se abren el 1 de abril de 2026.

L’événement Balade pétillante à Charly-sur-Marne Charly-sur-Marne a été mis à jour le 2024-06-12 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne