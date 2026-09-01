Informations pratiques

Montady

BALADE PETIT BALUCHON MONTADY

Montady Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Les balades du p’tit baluchon vous permettent de découvrir les huit villages de La Domitienne lors d’une sortie insolite, guidée par Anaïs, qui racontera la grande et la petite histoire de chaque village.

Les balades du p’tit baluchon vous permettent de découvrir les huit villages de La Domitienne lors d’une sortie insolite, guidée par Anaïs, qui racontera la grande et la petite histoire de chaque village.

Au départ, un baluchon garni de produits locaux et d’un verre vous est remis, puis au cours du cheminement, une halte sera l’occasion de déguster ces mets accompagnés de vins de producteurs labellisés Vignobles & Découvertes. Anaïs vous dévoilera alors les secrets de ces cuvées et de la dégustation œnologique.

Un mail récapuitulatif vous sera envoyé le mercredi avant la balade (soit 48h avant) pour préciser le lieu de rendez-vous et rappeler les bonnes pratiques !

Merci de ne pas fumer pendant les promenades. .

Montady 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77 tourisme@ladomitienne.com

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English : BALADE PETIT BALUCHON MONTADY

Les balades du p?tit baluchon offers you the chance to discover the eight villages of La Domitienne on an unusual outing, guided by Anaïs, who will tell the story of each village, big and small.

L’événement BALADE PETIT BALUCHON MONTADY Montady a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT LA DOMITIENNE