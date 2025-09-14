Balade philo La Maison Güth Hoste

Balade philo La Maison Güth Hoste dimanche 14 septembre 2025.

Balade philo

La Maison Güth 12 rue Saint Jean Hoste Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 09:30:00

fin : 2025-09-14 16:00:00

La Balade philosophique 2025, organisée par le Café Philo de La Maison Güth à Hoste, se déroulera sur les beaux sentiers du village. Jean-Yves Trépos (professeur émérite à l’Université de Lorraine et animateur du Café Philo) présentera les intervenants de la journée et le thème choisi Connais-tu Faust ? (Goethe, Faust, Prologue)

– A Hoste, des chemins forestiers aux bords des étangs, Pierre Ravenel (chargé d’enseignement à l’Université de Lorraine) guidera nos pas au sein de l’œuvre de Goethe et de sa postérité. Au centre des lectures d’extraits de textes de Goethe tentation, pacte, où le tragique le dispute au comique, mais aussi aperçus de l’immense répercussion des écrits du grand écrivain allemand.

– En fin de journée, Christopher Pollmann (professeur agrégé de l’Université de Lorraine présentera ses travaux sur Goethe et l’islam.

NB La participation à cette journée ne requiert aucune connaissance préalable de cet auteur. La distance totale de la marche sera d’environ 7 kilomètres. Le rendez=vous est fixé à 9 H 30. A midi repas tiré du sac pris en commun à la Maison Güth. Fin de l’animation vers 16 heures.

La Maison Güth 12 rue Saint Jean Hoste 57510 Moselle Grand Est +33 6 85 03 41 23 info@lamaisongueth.eu

English :

The Balade philosophique 2025, organized by the Café Philo de La Maison Güth in Hoste, will take place on the beautiful paths of the village. Jean-Yves Trépos (Professor Emeritus at the University of Lorraine and host of the Café Philo) will introduce the day’s speakers and the chosen theme: « Do you know Faust?

– In Hoste, from forest paths to pond shores, Pierre Ravenel (lecturer at the Université de Lorraine) will guide us through Goethe?s work and its posterity. The focus will be on readings of excerpts from Goethe?s texts: temptation, pact, where the tragic vies with the comic, but also insights into the immense impact of the great German writer?s writings.

– At the end of the day, Christopher Pollmann (Associate Professor at the University of Lorraine) will present his work on Goethe and Islam.

NB: No prior knowledge of Goethe is required to take part in this event. The total distance of the walk will be approximately 7 kilometers. Meeting point: 9:30 a.m. Noon: packed lunch at Maison Güth. End of the event around 4 pm.

Registration (compulsory)

German :

Die vom Café Philo des La Maison Güth in Hoste organisierte Balade philosophique 2025 wird auf den schönen Wegen des Dorfes stattfinden. Jean-Yves Trépos (emeritierter Professor an der Université de Lorraine und Leiter des Café Philo) wird die Redner des Tages und das gewählte Thema vorstellen: « Kennst du Faust? » (Goethe, Faust, Prolog)

– In Hoste, von den Waldwegen bis zu den Ufern der Teiche, wird Pierre Ravenel (Lehrbeauftragter an der Université de Lorraine) unsere Schritte durch Goethes Werk und sein Nachleben führen. Im Mittelpunkt stehen Lesungen von Auszügen aus Goethes Texten: Versuchung, Pakt, wo die Tragik mit der Komik wetteifert, aber auch Einblicke in die immense Wirkung der Schriften des großen deutschen Schriftstellers.

– Am Ende des Tages wird Christopher Pollmann (Professeur agrégé der Université de Lorraine) seine Arbeit über Goethe und den Islam vorstellen.

NB: Die Teilnahme an diesem Tag setzt keinerlei Vorkenntnisse über diesen Autor voraus. Die Gesamtlänge der Wanderung beträgt ca. 7 km. Der Treffpunkt ist um 9.30 Uhr. Mittag: Gemeinsames Essen aus dem Rucksack im Haus Güth. Ende der Veranstaltung gegen 16 Uhr.

Anmeldung (obligatorisch

Italiano :

La Passeggiata filosofica 2025, organizzata dal Café Philo presso La Maison Güth di Hoste, si svolgerà sugli splendidi sentieri del villaggio. Jean-Yves Trépos (professore emerito dell’Università della Lorena e ospite del Café Philo) introdurrà i relatori della giornata e il tema scelto: « Conosci Faust?

– In Hoste, Pierre Ravenel (docente all’Università di Lorena) ci condurrà in un tour dell’opera di Goethe e della sua posterità. L’attenzione si concentrerà sulla lettura di estratti di testi goethiani: la tentazione, il patto, dove il tragico si scontra con il comico, ma anche su scorci dell’immenso impatto degli scritti del grande scrittore tedesco.

– Alla fine della giornata, Christopher Pollmann (professore associato all’Università della Lorena) presenterà il suo lavoro su Goethe e l’Islam.

NB: Per partecipare alla passeggiata non è richiesta alcuna conoscenza preliminare di Goethe. La distanza totale della passeggiata sarà di circa 7 chilometri. Il punto di ritrovo è alle 9.30. Ore 12.00: pranzo al sacco presso la Maison Güth. La passeggiata termina intorno alle 16.00.

Iscrizione (obbligatoria)

Espanol :

El Paseo filosófico 2025, organizado por el Café Philo de La Maison Güth de Hoste, se desarrollará por los hermosos senderos del pueblo. Jean-Yves Trépos (profesor emérito de la Universidad de Lorena y anfitrión del Café Philo) presentará a los ponentes de la jornada y el tema elegido: « ¿Conoce usted a Fausto?

– En Hoste, Pierre Ravenel (profesor de la Universidad de Lorena) nos hará un recorrido por la obra de Goethe y su posteridad. La atención se centrará en la lectura de fragmentos de textos de Goethe: la tentación, el pacto, donde lo trágico rivaliza con lo cómico, pero también atisbos del inmenso impacto de los escritos del gran escritor alemán.

– Al final de la jornada, Christopher Pollmann (profesor asociado en la Universidad de Lorena) presentará sus trabajos sobre Goethe y el Islam.

NB: No es necesario tener conocimientos previos de Goethe para participar en el paseo. La distancia total del recorrido será de unos 7 kilómetros. El punto de encuentro es a las 9.30 h. Mediodía: almuerzo para llevar en la Maison Güth. El paseo termina hacia las 16.00 horas.

Inscripción (obligatoria)

