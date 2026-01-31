BALADE PHILOSOPHIQUE Maison de la Forêt Le Gâvre

BALADE PHILOSOPHIQUE

Maison de la Forêt 2 route de Conquereuil Le Gâvre Loire-Atlantique

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 13:45:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Balade de l’Equinoxe. Le printemps… tout le monde croit que, de toutes les saisons, c’est celle dont on saisit le mieux le symbolisme. Le renouveau de la Nature, le réveil du désir, le début de l’année. Mais est-ce aussi simple que cela ?

Tous les peuples ont-ils célébré le printemps la joie au cœur et le sourire aux lèvres ? Après tout, ce sont les révolutions, toujours sanglantes, qui sont qualifiées de printemps des peuples …

Réservation en ligne sur HelloAsso .

Maison de la Forêt 2 route de Conquereuil Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire maisondelaforet44@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Equinox Stroll. Spring… everyone thinks that, of all the seasons, it’s the one whose symbolism is best understood. The renewal of Nature, the awakening of desire, the beginning of the year. But is it as simple as that?

L’événement BALADE PHILOSOPHIQUE Le Gâvre a été mis à jour le 2026-01-31 par Pays Erdre Canal Forêt