Balade phonique Balade urbaine dans Épinay-sous-Sénart Épinay-sous-Sénart

Balade phonique 20 et 21 septembre Balade urbaine dans Épinay-sous-Sénart Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T23:00:00

Partez à la découverte du patrimoine Spinolien grâce aux capsules audiovisuelles disséminées dans la ville

Balade urbaine dans Épinay-sous-Sénart 8 rue Sainte-Geneviève 91860 Épinay-sous-Sénart Épinay-sous-Sénart 91860 Essonne Île-de-France

Ville d’Epinay-sous-Sénart