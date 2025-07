Balade photo à Champtocé-sur-Loire (5 km) Champtocé-sur-Loire

Champtocé-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-18 09:00:00

fin : 2025-09-18

2025-09-18

Organisé par Sylvie de EMBALLADES PHOTO

Champtocé est connu pour les ruines de son château qui a vu naître Gilles de Rais, célèbre personnage associé à Barbe Bleue… Mais la commune abrite aussi la boire, ancien bras de la Loire, classée zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique, où on peut généralement observer des oiseaux… Que vous soyez un amoureux des vieilles pierres, ou bien un passionné des oiseaux, allons partager nos regards photographiques tout au long d’un parcours d’environ 5 kilomètres dans cette petite commune !

RESERVATION OBLIGATOIRE :

– Sur le site internet de EMBALLADES PHOTO https://emballadesphoto.fr/events/balade-photo-a-champtoce-sur-loire-49-5-km/

– Par téléphone ou SMS au 06.06.45.42.85 .

Champtocé-sur-Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@randonneespourpetitsetgrands.com

