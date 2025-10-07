Balade photo à Ingrandes/Le Fresne Rue du Pont Ingrandes sur Loire Mauges-sur-Loire

Balade photo à Ingrandes/Le Fresne Rue du Pont Ingrandes sur Loire Mauges-sur-Loire mardi 7 octobre 2025.

Balade photo à Ingrandes/Le Fresne

Rue du Pont Ingrandes sur Loire INGRANDES SUR LOIRE Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 09:00:00

fin : 2025-10-07

Date(s) :

2025-10-07

A la découverte du village ligérien d’Ingrandes, pour le plaisir du partage photographique, avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO

Avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO

Lorsqu’on déambule de cales en ruelles, de manoirs de négociants en maisons de mariniers et de pêcheurs, on passe d’Ingrandes à le Fresne sans s’en rendre compte… Avec la Loire en fil conducteur, ces deux cités ligériennes se laissent découvrir au fil d’une jolie balade urbaine de 3 kilomètres, à faire en toutes saisons ! Ensemble, allons croiser nos différents regards photographiques sur ces petits villages de bords de Loire aux couleurs d’octobre…

RESERVATION OBLIGATOIRE

– Sur le site internet de Emballades Photo https://emballadesphoto.fr/events/balade-photo-flanerie-a-ingrandes-le-fresne-49-3-km/

– Par téléphone ou SMS au 06.06.45.42.85. .

Rue du Pont Ingrandes sur Loire INGRANDES SUR LOIRE Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@emballadesphoto.fr

English :

Discover the Loire village of Ingrandes, for the pleasure of shared photography, with Sylvie from EMBALLADES PHOTO

German :

Auf Entdeckungsreise durch das Loire-Dorf Ingrandes, aus Freude am fotografischen Austausch, mit Sylvie von EMBALLADES PHOTO

Italiano :

Alla scoperta del villaggio della Loira di Ingrandes, per il piacere di condividere le fotografie, con Sylvie di EMBALLADES PHOTO

Espanol :

Descubrir el pueblo del Loira de Ingrandes, por el placer de compartir fotografías, con Sylvie de EMBALLADES PHOTO

L’événement Balade photo à Ingrandes/Le Fresne Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-18 par Pôle Tourisme ôsezMauges