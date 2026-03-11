Balade photo avec l’artiste Christine Drouillard Salles du castelet Excideuil
Balade photo avec l’artiste Christine Drouillard Salles du castelet Excideuil lundi 24 août 2026.
Balade photo avec l’artiste Christine Drouillard
Salles du castelet Château d’Excideuil Excideuil Dordogne
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-24
2026-08-24
Balade photo La révélation du merveilleux dans l’insoupçonné le lundi 24 août à partir de 15h avec Christine Drouillard dans le cadre de son exposition au château d’Excideuil.
Venir avec son appareil photo ou son téléphone.
Salles du castelet Château d’Excideuil Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine excitoeil@gmail.com
English : Balade photo avec l’artiste Christine Drouillard
Photo walk La révélation du merveilleux dans l?insoupçonné on Monday August 24 from 3pm with Christine Drouillard as part of her exhibition at the Château d’Excideuil.
Bring your camera or phone.
L’événement Balade photo avec l’artiste Christine Drouillard Excideuil a été mis à jour le 2026-03-06 par Isle-Auvézère